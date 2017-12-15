Хавьер Маскерано покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно

Автор: Юлия Древова 0

Хавьер Маскерано

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано покинет клуб уже зимой. Как сообщает Sport.es, это окончательное решение футболиста, которое не подлежит обсуждению.

Руководство каталонцев гарантирует 33-летнему аргентинцу содействие при переходе в китайский «Хэбей Чайна Форчун», который заинтересован в его услугах.

Ранее сообщалось, что за Маскерано предлагают 6 млн евро, в то время как «Барселона» хотела бы получить 10 млн евро. Однако теперь ожидается, что трансфер состоится вне зависимости от того, предложат ли сине-гранатовым больше.

Напомним, что действующий контракт игрока истекает летом 2019 года. В текущем сезоне Примеры защитник принял участие в шести матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Маскерано

Хавьер Маскерано намерен продолжить карьеру в МЛС

Туран

Руководство «Барселоны» ищет для Арды Турана другой клуб

Вальверде

Эрнесто Вальверде: «Мы очень рассчитываем на Хавьера Маскерано»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 