Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков вызван в сборную России. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Мы еще раньше планировали вызвать Жиркова в сборную. Во многом по этой причине я летал в Санкт-Петербург на матч «Зенита» с «Вильярреалом», где перед игрой встретился с Юрием. Мы договорились вернуться к этому вопросу ближе к сбору, исходя из его состояния. Именно поэтому его не было в списке, обнародованном тренерским штабом 11 марта.

Сегодня я побывал на тренировке «Зенита» в Новогорске, мы еще раз переговорили. Жирков чувствует себя хорошо, и мы будем рады видеть его в воскресенье после игры со «Спартаком» в расположении сборной. Он опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждем в ближайшее время в сборной», — сказал Черчесов.

В воскресенье, 17 марта, сборная России начнет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020 с Бельгией и Казахстаном, которые пройдут 21 и 24 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС