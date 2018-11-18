Сергей Фурсенко о возвращении Андрея Аршавина в «Зенит»: «Будет день, и будет пища»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отказался комментировать возможность возвращения Андрея Аршавина на одну из ролей в структуре клуба. Контракт игрока с «Кайратом» рассчитан до 30 декабря 2018 года.

«Давайте не будем опережать события. С Андреем у нас очень хорошие отношения. Я с ним созванивался. Сейчас он все еще на контракте с «Кайратом». Будет день, и будет пища», — сказал Фурсенко.

Аршавин играл в системе «Зенита» с 1999 года. За основную команду он выступал с 2000 по 2008, а затем с 2012 по 2015 годы, проведя в общей сложности 352 матча, забив 74 мяча и отдав 99 голевых передач.

С 2016 года Аршавин играл за казахстанский «Кайрат». 11 ноября он объявил о завершении профессиональной карьеры.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт день за днем»