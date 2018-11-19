Павел Мамаев в камере занимается йогой и философией

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников прокомментировал условия содержания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка». Хавбек «Краснодара» начал заниматься йогой.

– Что сейчас происходит с Кокориным и Мамаевым в СИЗО?

– Претензий по условиям содержания у ребят по-прежнему нет, а я был у всех фигурантов этого дела. У них сократилось посещение спортивного зала, но Павел и Александр понимают эту ситуацию.

В частности, Мамаев рассказал, что он занимается спортом в камере. У него есть коврик для йоги, и он на нем делает упражнения на пресс. Мамаев надеется, что в скором времени ему будет предоставлена возможность позвонить жене.

– Писали, что Мамаев читает книги, в том числе и литературу на религиозную тематику. Это так?

– Да, это верная информация. Они с сокамерником Константином сделали иконостас, с разными маленькими иконками из храма. Около пятнадцати штук. Поместили их на картонку. Если обратите внимание, у Мамаева даже есть татуировки на религиозную тему.

Видно, что для него это важно, поэтому я уверен, что он читает и православную литературу и занимается философией. Он отметил, что если бы не жена с детьми, то вообще никаких проблем не испытывал бы и не переживал бы сильно, – сказал Мельников.

Фото: Global Look Press

Источник: «Советский спорт»