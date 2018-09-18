Лионель Месси забил в 14 сезонах Лиги чемпионов

Автор: Роман Шлуинский 0

Messi

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил первый гол в Лиге чемпионов-2018/19. 31-летний аргентинец отличился в 14 розыгрышах этого турнира. 

Месси стал третьим игроком, которому покорилась такая планка. Ранее в 15 розыгрышах Лиги чемпионов забивал Рауль, в 16 — Райан Гиггз.

Напомним, что форвард «Барселоны» провел в Лиге чемпионов 126 игр, в которых отличился 103  забитыми мячами.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Gracenote Live

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