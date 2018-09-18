Лионель Месси забил в 14 сезонах Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил первый гол в Лиге чемпионов-2018/19. 31-летний аргентинец отличился в 14 розыгрышах этого турнира.

Lionel Messi has now scored a CL goal in 14 different season, becoming the third player to achieve this feat, after Ryan Giggs (16) and Raúl (15). #UCL #BARPSV #FCBlive — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 18, 2018

Месси стал третьим игроком, которому покорилась такая планка. Ранее в 15 розыгрышах Лиги чемпионов забивал Рауль, в 16 — Райан Гиггз.

Напомним, что форвард «Барселоны» провел в Лиге чемпионов 126 игр, в которых отличился 103 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер Gracenote Live