Луи ван Гал — о дортмундской «Боруссии»: «Из маленькой команды за короткий срок не сделаешь топ-клуб»

Автор: Владимир Шевелев 0

Луи ван Гал

Бывший тренер «Баварии» Луи ван Гал заявил, что не пошел бы работать в дортмундскую «Боруссию» и сравнил ее с мюнхенским клубом. Сопоставление оказалось явно не в пользу «шмелей».

«Думаю, «Боруссию» даже нельзя сравнивать с «Баварией», поэтому я бы не пошел туда работать. Сейчас у тренеров не так много времени, и я бы не смог превратить маленькую команду в топ-клуб», – заявил ван Гал.

Последней командой Луи ван Гала был «Манчестер Юнайтед», из которого голландский специалист был уволен в мае 2016 года.

Напомним, 10 декабря дортмундскую «Боруссию» возглавил бывший тренер «Кельна» Петер Штогер.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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