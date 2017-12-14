Роналдиньо будет избираться в сенат Бразилии

Не один Джордж Веа хочет помочь своей стране после завершения карьеры. Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо подался в политику.

Экс-футболист будет избираться в бразильский сенат по списку от Социал-христианской партии от штата Минас-Жерайс. Роналдиньо официально пока не выдвигал свою кандидатуру, но он входит в команду Жаира Болсонаро, кандидата в президенты Бразилии на следующих выборах и главы Социал-христианской партии.

Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году. За сборную Бразилии он провел 97 матчей и забил 33 гола. В Европе Ронни успел поиграть за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан». В 2005 он стал обладателем «Золотого мяча».



Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»