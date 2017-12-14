Месут Озил не желает ждать решения «Барселоны» и решил перейти в «МЮ»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил решил не возвращаться в Испанию. Немецкий хавбек решил продолжить карьеру в АПЛ.

По информации источника, немец устал ждать решения «Барселоны» по его трансферу и отказался от этого варианта. Теперь его приоритет – «Манчестер Юнайтед». Футболист хочет зарабатывать в «МЮ» 300 тысяч фунтов в неделю. Манкунианцы готовы выполнить его требования.

Каталонский клуб рассматривал Озила как альтернативу полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Срок контракта Озила с «Арсеналом» истекает летом 2018 года, с 1 января он имеет право вести переговоры с другими клубами.

В текущем сезоне Месут Озил провел за «Арсенал» 14 матчей в АПЛ, забил два мяча и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»