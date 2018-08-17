Родриго Бекао: «В Москве выходить куда-то одному немного страшновато. Люди доброжелательные, но город просто огромный»

Автор: Михаил Серебряков 0

Родриго Бекао

Новичок ЦСКА Родриго Бекао рассказал, как происходит его адаптация в московской команде. А также поделился своими впечатлениями о столице России.

— На каком языке осуществляется коммуникация в линии обороны? Я слышал после одной из тренировок, как Хердур Магнуссон по-товарищески убеждал тебя поскорее подтянуть английский — ведь не получится же натренировать клубного переводчика Максима Головлева, допустим, на опорника, чтобы во время игры он переводил вам всем…

— (Смеется). Заслуга в том, что мы, говоря пока на разных языках, тем не менее отлично понимаем друг друга на поле, безусловно, принадлежит нашему тренеру. Он очень точно формулирует наши игровые задачи, учитывая мельчайшие детали, а мы все это старательно выполняем.

Лично я стараюсь в игре использовать те слова, что знаю на русском и на английском. Но, конечно, и португальский тоже проскакивает. Порой вообще достаточно жестов. Это не такая большая проблема, как может показаться, потому что у меня очень умные партнеры.

— Тем не менее, овладеть новыми языками легионеру очень желательно.

— Согласен. Как только завершится мой период адаптации в России, разрешатся бытовые вопросы, и я перееду из отеля в квартиру, сразу начну изучать английский. Не просто футбольную лексику, а более широкий круг тем, чтобы можно было спокойно изъясняться в повседневной жизни. Также планирую выучить как можно больше русских слов, хотя русский язык намного сложнее английского. Я уже хорошо это понял (улыбается).

— Как тебе живется в Москве? Нравится ли здесь? Какие вещи удивили?

— Москва — замечательный, красивый город. Недавно вместе с Марио Фернандесом выбрались на Красную площадь, и он на правах гражданина России провел для меня великолепную экскурсию (улыбается). Мне очень понравилось в центре, хотя выходить куда-то одному немного страшновато. Нет-нет, все люди доброжелательные, но город просто огромный, иностранцу здесь легко потеряться.

А что немного расстраивает — так это пробки: порой все стоит, и добраться куда-либо быстро невозможно. В Бразилии в тех местах, где я жил, такой проблемы нет. Но надо адаптироваться и к этому, я настраиваюсь на то, чтобы чувствовать себя здесь как дома. Уже общаюсь с друзьями-бразильцами из Москвы, они мне тоже помогают освоиться, – сказал бразилец.

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