Леонид Федун высказался по реформированию российского футбола

Автор: Юлия Древова 0

Леонид Федун

Владелец «Спартака» Леонид Федун выдвинул ряд нововведений, которые позволили бы улучшить РФПЛ. Предложения функционера коснулись календаря, числа клубов в лиге и формата Кубка России.

Первым  предложением стал «климатический календарь» Премьер-лиги, основанный на том, чтобы проводить пару-тройку последних матчей перед зимней паузой и несколько первых матчей весной в тех городах, где позволяют это сделать климатические условия или есть все необходимое для футбола в неблагоприятных погодных условиях.

Во-вторых, Федун предложил сократить число клубов в РФПЛ до 14 и проводить чемпионат в четыре круга: по итогам первых двух будут определяться две семерки. После первая половина таблицы разыгрывает чемпионство и места в еврокубках, а вторая — борется за выживание.

Матчи 1/16, 1/8 и 1/4 финала Кубка России надо проводить в городах, которые примут ЧМ-2018, но при этом не имеют команд в Премьер-лиге. 1/2 финала, по мнению Федуна, должна проходить в два матча — гостевой и ответный домашний, а финал нужно устраивать в «Лужниках».

И наконец, необходимо изменить систему денежных отчислений детским тренерам за воспитание профессиональных футболистов.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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