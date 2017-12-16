Карло Анчелотти может вернуться в «Челси» в феврале

Экс-главный тренер «Челси» Карло Анчелотти может вновь возглавить лондонский клуб. Об этом сообщает Daily Record.

По информации источника, владелец «синих» Роман Абрамович уже общался с Анчелотти на предмет нового контракта — стороны договорились о возвращении итальянца в феврале 2018 года.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Челси» Антонио Конте будет отправлен в отставку по окончании сезона. Одной из причин возможного разрыва соглашения называют споры с руководством относительно трансферной политики клуба.

Напомним, Анчелотти уже тренировал «Челси» с 2009 по 2011 год. Вместе с ним команда брала золотые медали АПЛ, а также выигрывала Кубок и Суперкубок Англии. Последним местом работы 58-летнего специалиста была мюнхенская «Бавария», откуда он был уволен в сентябре.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Record