Карло Анчелотти может вернуться в «Челси» в феврале

Экс-главный тренер «Челси» Карло Анчелотти может вновь возглавить лондонский клуб. Об этом сообщает Daily Record.
По информации источника, владелец «синих» Роман Абрамович уже общался с Анчелотти на предмет нового контракта — стороны договорились о возвращении итальянца в феврале 2018 года.
Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Челси» Антонио Конте будет отправлен в отставку по окончании сезона. Одной из причин возможного разрыва соглашения называют споры с руководством относительно трансферной политики клуба.
Напомним, Анчелотти уже тренировал «Челси» с 2009 по 2011 год. Вместе с ним команда брала золотые медали АПЛ, а также выигрывала Кубок и Суперкубок Англии. Последним местом работы 58-летнего специалиста была мюнхенская «Бавария», откуда он был уволен в сентябре.
Фото: Global Look Press
Источник: Daily Record