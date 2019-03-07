Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч. «Урал» одолел «Спартак» и вышел в полуфинал

В ответном матче 1/4 финала кубка России по футболу в Екатеринбурге «Урал» принимал «Спартак». Встреча завершилась минимальной победой хозяев.
Олимп-Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч.
УРАЛ — СПАРТАК — 1:0 (1:0)
Екатеринбург. 7 марта.
Стадион «Екатеринбург-Арена». 20268 зрителей.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Меркулов, Поляков, Страннберг, Егорычев, Бумаль (Брызгалов, 89), Бикфалви (Ильин, 46), Эль-Кабир, Димитров, Погребняк.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Айртон, Боккетти, Гулиев (Зобнин, 68), Глушаков, Мельгарехо (Ханни, 46), Мелкадзе, Луис Адриано, Зе Луиш (Роша, 65).
Гол: 1:0 — Бикфалви (34).
Предупреждения: Страннберг (24), Рассказов (40), Мельгарехо (44), Кулаков (60), Поляков (71), Годзюр (84), Зобнин (90).
8 (4) удары (в створ) 13 (8)
17 фолы 15
2 офсайды 2
4 угловые 6
45 % владения мячом 55
В самом начале матча «Спартак» пытался атаковать ворота хозяев, но все мячи летели мимо ворот. И вот в середине матча на все атаки московской команды ответил Бикфавли, который открыл счет встречи. С дальней дистанции бил полузащитник, но Глушаков подставился под удар, спутав своего голкипера. Во втором тайме «Урал» мог удваивать счет, но Селихов спасал ворота «красно-белых». Команда Дмитрия Парфенова вышла в полуфинал, где сыграет с тульским «Арсеналом».
Первый матч: «Спартак» 1:1 «Урал»
Фото: ФК «Спартак»
Источник: Еженедельник «Футбол»