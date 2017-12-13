Игроки сборной Германии получат по 350 тысяч евро, если выиграют ЧМ-2018

Немецкий футбольный союз согласовал с игроками сборной Германии размер призовых за участие на ЧМ-2018. Действующие чемпионы мира получат достойные призовые в случае повторения успеха четырехлетней давности.

Каждый футболист получит 75 тысяч евро за выход в 1/4 финала, 125 тысяч – за выход в полуфинал, 150 тысяч – за третье место и 200 тысяч – за выход в финал.

Если немцы выиграют турнир и защитят титул чемпионов мира, игроки получат до 350 тысяч евро.

Германия на групповой стадии ЧМ-2018 сыграет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Немецкого футбольного союза

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»