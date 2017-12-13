Филиппе Коутиньо может перейти в «Барселону» уже зимой

Автор: Владимир Шевелев 0

Филиппе Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перейдет в «Барселону». Об этом утверждает испанский источник.

По информации каталонского издания, условия контракта бразильца с «Барсой» согласованы еще с лета. «Ливерпуль» же готов отпустить игрока зимой за приемлемую цену.

Сообщалось, что мерсисайдцы потребуют за Коутиньо 150 миллионов евро гарантированными выплатами, в то время как «Барселона» готова покрыть эту сумму частично бонусами. Как утверждает источник, трансфер наверняка состоится. Впрочем, ранее сообщалось, что сам игрок хочет остаться в «Ливерпуле» до конца сезона.

В текущем сезоне Филиппе Коутиньо провел за «Ливерпуль» 9 матчей в АПЛ, забил четыре мяча и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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