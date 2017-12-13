ЦСКА интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Ромуло Отеро

Автор: Юлия Древова 0

Ромуло Отеро

ЦСКА присматривается к хавбеку «Атлетико Минейро» Ромуло Отеро. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, представители армейцев уже связались с бразильским клубом, чтобы узнать, на каких условиях 25-летний полузащитник может присоединиться к ЦСКА.

Контракт игрока сборной Венесуэлы действует до 2020 года. И он, и его агент заинтересованы в том, чтобы продлить соглашение с нынешним клубом. Руководство «Атлетико Минейро» также желало бы, чтобы футболист остался в команде.

В текущем сезоне Отеро провел 36 матчей, отметился девятью мячами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Globo Esporte

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