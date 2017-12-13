СМИ: Криштиану Роналду не хочет продлевать контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не собирается продлевать свое соглашение с клубом. По информации Ecodario, 32-летний португалец пытается снизить сумму отступных за его досрочное расторжение.

Руководство «сливочных» пока не предлагало форварду новый договор, но и сам форвард не спешит за стол переговоров. В настоящее время его юристы улаживают вопрос с отступными, на случай если футболист действительно решит покинуть Мадрид уже скоро.

Как сообщает источник, Роналду был очень зол на президента клуба Флорентино Переса, который сказал, что «Золотой мяч» смог бы завоевать Неймар, если бы выступал за «Реал».

Отметим, что контракт футболиста с клубом заканчивает свое действие летом 2021 года. В случае его досрочного разрыва Роналду придется заплатить один млрд евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Ecodiario