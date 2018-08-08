Омский «Авангард» будет проводить домашние матчи сезона-2018/19 в Балашихе

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Омский «Авангард» будет проводить домашние матчи сезона-2018/19 в Балашихе. Об этом рассказали в Континентальной хоккейной лиге.

«Авангард» проинформировал КХЛ о непригодности «Арены-Омск» для проведения матчей чемпионата КХЛ сезона-2018/19 и необходимости поиска для клуба резервной домашней арены. Руководство КХЛ постоянно находилось на связи с клубом для координации действий по выходу из форс-мажорной ситуации.

В качестве вариантов домашней арены ХК «Авангард» на следующий сезон рассматривались арены в Красноярске, Мытищах и Балашихе. После консультаций клуб сделал выбор в пользу «Арены Балашиха», которая соответствует техническому регламенту КХЛ», — сообщили в КХЛ.

Напомним, в межсезонье «ястребы» начали интерьерный ремонт арены, в ходе которого столкнулись с непредвиденными трудностями. Работников стадиона пришлось эвакуировать, вход на арену закрыт.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт КХЛ

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