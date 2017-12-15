Мохамед Салах признан игроком месяца в АПЛ

Автор: Никита Пронин 0

Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах стал игроком ноября в АПЛ. Салах — первый египтянин, который удостоился этой награды.

Лучшим игроком ноября АПЛ был признан игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах. Египтянин забил 7 мячей в 4 ноябрьских матчах. Стоит отметить, что Мохамед оформил три дубля. В общей сложности 25-летний египтянин в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги отметился 13 голами в 17 матчах и лидирует в гонке бомбардиров.

«Ливерпуль» занимает 5-е место после 17-и туров.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт АПЛ

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