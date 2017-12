Мохамед Салах признан игроком месяца в АПЛ

Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах стал игроком ноября в АПЛ. Салах — первый египтянин, который удостоился этой награды.

Лучшим игроком ноября АПЛ был признан игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах. Египтянин забил 7 мячей в 4 ноябрьских матчах. Стоит отметить, что Мохамед оформил три дубля. В общей сложности 25-летний египтянин в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги отметился 13 голами в 17 матчах и лидирует в гонке бомбардиров.

«Ливерпуль» занимает 5-е место после 17-и туров.

Congratulations, @22mosalah !@EASPORTSFIFA Player of the Month for November 👏 pic.twitter.com/a5KKC36BW8

— Premier League (@premierleague) December 15, 2017