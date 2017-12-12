Владислав Игнатьев: «Локомотив» способен обыграть «Ниццу», как и в чемпионате России, за счет характера»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, за счет чего «Локомотиву» по силам пройти «Ниццу» в 1/16 финала Лиги Европы. Футболист также отметил, что всем российским клубам достались тяжелые соперники.

«Наверно, неправильно рассуждать, что «Локомотиву» достался один из самых сложных соперников среди остальных российских клубов. На этой стадии уже нет слабых команд. И «Црвена Звезда», и «Селтик», и «Атлетик» – все соперники достойные, легко проходимых нет.

Мы приложим все усилия, чтобы выступить в плей-офф на таком же уровне, как и в групповой стадии. Нужно хорошо провести сборы и подготовиться, чтобы не было травм. У нас очень много ребят, которые на сборах присоединятся к нам и обязательно помогут.

Что касается «Ниццы», то всегда приятно играть с такими серьезными противниками, как Балотелли и Данте, и действительно проверить свой уровень, узнать, на что ты способен. И тем ценнее будет выигрыш и проход в следующую стадию. Мы способны обыграть «Ниццу», как и в чемпионате России, за счет характера. Нужно терпеть и ждать своего момента. У нас очень сильная атака, и ребята могут сделать гол в любой момент. Опять же, главное – проявлять характер и не бояться», – сказал Игнатьев.

В текущем сезоне Игнатьев провел 16 матчей в РФПЛ, в которых отдал одну голевую передачу. «Локомотив» ушел на зимний перерыв с 8 очковым отрывом от «Зенита» и «Спартака». До конца чемпионата еще 10 туров, а первый матч для «железнодорожников» после паузы будет дерби со «Спартаком».

Фото: Global Look Press

Источник: Championat.com