Ахмед Муса может стать игроком «Сток Сити»

Автор: Дмитрий Темников 0

Ахмед Муса

Нигерийский футболист английского «Лестера» Ахмед Муса собирается сменить клуб. Он может перейти в другую команду АПЛ уже в зимнее трансферное окно. 

В текущем сезоне экс-форвард ЦСКА провел за чемпионов Англии 2015/16 один матч во всех турнирах и недоволен таким положением дел. Как сообщают СМИ, Ахмед близок к переходу в «Сток Сити». Пока не решено, будет ли 25-летний футболист выступать за «гончаров» на правах аренды или же подпишет полноценное соглашение.

Напомним, в текущем розыгрыше Премьер-лиги «лисы» идут на 8-й строчке в турнирной таблице. «Сток Сити» же находится в зоне вылета, занимая 17-е место.

Фото: Global Look Press
Источник: Sportlineng

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