Ахмед Муса может стать игроком «Сток Сити»

Нигерийский футболист английского «Лестера» Ахмед Муса собирается сменить клуб. Он может перейти в другую команду АПЛ уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне экс-форвард ЦСКА провел за чемпионов Англии 2015/16 один матч во всех турнирах и недоволен таким положением дел. Как сообщают СМИ, Ахмед близок к переходу в «Сток Сити». Пока не решено, будет ли 25-летний футболист выступать за «гончаров» на правах аренды или же подпишет полноценное соглашение.

Напомним, в текущем розыгрыше Премьер-лиги «лисы» идут на 8-й строчке в турнирной таблице. «Сток Сити» же находится в зоне вылета, занимая 17-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportlineng