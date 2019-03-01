Рафаэль Варан сможет сыграть с «Барселоной»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан сможет помочь своей команде в предстоящем матче с «Барселоной» в 26-м туре испанской Примеры. Французский футболист принял участие в сегодняшней тренировке «сливочных» и занимался без каких-либо ограничений.

Напомним, Варан повредил колено в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной», который состоялся 27 февраля и завершился победой сине-гранатовых со счетом 3:0.

В эпизоде со вторым голом защитник неудачно подставил ногу после прострела хавбека соперников Усмана Дембеле, срезав мяч в свои ворота.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится завтра, 2 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo