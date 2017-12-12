«Урал» подписал двух игроков «Носты»

Автор: Никита Пронин 0

Екатеринбургский «Урал» пополнил свои ряды двумя российскими игроками. Оба футболиста перешли из «Носты».

Полузащитники Андрей Егорычев и Мингиян Бевеев подписали долгосрочные контракты с «Уралом». Оба игрока прокомментировали свой переход:

«Конечно, эмоции положительные! Я долго к этому шел. Когда переходил из «Волгаря» в «Носту», то сделал шаг назад, но в Новотроицке мне очень помогло, что был хороший тренерский штаб и добрый коллектив, все отношения складывались хорошо. И вот предложение попробовать себя на новом уровне не заставило себя долго ждать. Очень рад, что попал в команду Премьер-Лиги! Это было моей целью, и сейчас начинается новый этап. Получилось даже «перешагнуть» ФНЛ и сразу попасть в элитный дивизион. Знаю, что на моей позиции в «Урале» сильные игроки, но буду работать на сборах и доказывать свою состоятельность на футбольном поле. На первый взгляд, ребята в команде все хорошие, коллектив очень дружный. Атмосфера в команде удивила с хорошей стороны», — сказал Бевеев.

«Очень рад, что стал игроком «Урала»! Это очень серьезный шаг для меня. Конкуренции не боюсь, она всегда идет на пользу, и благодаря этому можно становиться сильнее, тем более когда конкурируешь с игроками уровня Премьер-Лиги. Я уже тренировался с командой, когда приезжал на просмотр. Мне все понравилось. Уровень игроков здесь, конечно, выше, другое понимание футбола, другие взаимодействия, движения на поле. Все интересней! В «Урале» дружная команда, поэтому проблем с адаптацией, я думаю, не будет», — сказал Егорычев.

Отметим, что «Носта» является клубом ПФЛ.

Фото: Твиттер «Урала»
Источник: Официальный сайт «Урала»

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