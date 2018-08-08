Реконструкция стадиона «Динамо» будет завершена до конца этого сезона

Реконструкция стадиона «Динамо» будет завершена до конца этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Москва – уникальный город. Здесь уже открыто четыре стадиона, способных принимать матчи международного уровня: «Лужники», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».

До конца года откроется арена «Динамо». Редкий город может похвалиться таким количеством стадионов международного класса.

Около «Спартака» в Тушино складывается настоящий спортивный городок. Активно развивается территория олимпийского комплекса в Лужниках, есть такая площадка около «Локомотива» в Черкизово. Появится спортивный парк и около «Динамо», – сказал Хуснуллин.

Фото: Global Look Press

Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы