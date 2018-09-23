Осужденный на 6 лет Адам Джонсон намерен возобновить карьеру

Бывший игрок сборной Англии Адам Джонсон, который отбывает в тюрьме наказание за совращение несовершеннолетней, может возобновить карьеру после освобождения. 31-летним экс-игроком «Манчестер Сити» и «Сандерленда» интересуются несколько клубов.

Среди них есть команды из Китая, а также клуб из пятого английского дивизиона «Хартлпул Юнайтед». Тренером этого клуба является друг Адама Джонсона — Метью Бейтс.

Напомним, что «Эй Джей» был приговорен к шести годам тюрьмы в 2016 году. Ожидается, что в марте 2019 года он будет освобожден.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun