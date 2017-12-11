Сергей Прядкин: «Наши клубы должны перестать зависеть от бюджетов регионов»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением об уровне чемпионата России. Функционер сравнил развитие российских клубов по сравнению с зарубежными представителями.

«В рейтинге УЕФА мы занимаем шестое место, это достойная позиция на данный момент. Конечно, хотелось бы большего. В следующем году у нас будет три команды в Лиге чемпионов и столько же в Лиге Европы. Но у нас достаточно большой разрыв с французами, в ближайшие три года мы не сможем их догнать. А чтобы играть на уровне чемпионатов Испании и Англии… Я не раз говорил, что наши клубы должны перестать зависеть от бюджетов регионов. Обычно частный владелец грамотно относится к своим расходам.

У нас случился провал в подготовке нашего поколения, произошедший конце 90-х, и это как раз сказывается на текущем уровне игроков. Новый лимит на легионеров будет достаточно жестким. Иностранные игроки должны быть качественными. Ведь только в конкурентной борьбе может наш футбол подняться. Есть еще несколько направлений, которые требуют немедленных решений.

Я оптимист, и думаю, что мы добьемся высоких результатов. Футбол – спорт номер один. Надеюсь, что постепенно мы сможем подобраться к ведущим европейским лигам. Но будет очень сложно. Но и сейчас есть определенный успех – целых четыре клуба продолжат борьбу в Лиге Европы», – сказал Прядкин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»