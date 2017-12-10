Гендиректор «Тосно»: «Антон Заболотный? Мы с «Зенитом» должны поставить все точки»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал слухи о том, что форвард команды Антон Заболотный официально стал игроком петербургского «Зенита». По словам руководителя тосненской команды, трансфер нападающего еще не завершен.

«У меня и Заболотного будет встреча с «Зенитом». Мы должны поставить все точки 12 декабря, после заключительного тура.

Наверное, все-таки определимся на «Зените». Но пока не могу сказать, что он стал полноправным футболистом этой команды.

Сейчас вопрос открыт. Так будет, пока мы не сыграем последний матч и не поговорим с «Зенитом». Все будет на следующий день после игры,» — отметил Матюшенко.

Напомним, СМИ сообщали о том, что форвард уже подписал с сине-бело-голубыми личный контракт сроком на 3,5 года.

В текущем сезоне Заболотный отыграл за «Тосно» 19 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами, а также дебютировал за сборную России.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт