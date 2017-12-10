Серхио Ромеро может покинуть «Манчестер Юнайтед» ради постоянной игровой практики

Автор: Юлия Древова 0

Серхио Ромеро

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро готов в зимнее трансферное окно перейти в другую команду. 30-летний голкипер опасается, что его роль «второго номера» и отсутствие постоянной игровой практики помешают ему получить место в сборной Аргентины на ЧМ-2018.

Аргентинец уже сообщил, что готов сменить клуб, если там ему будет гарантировано место в основе. В текущем сезоне Ромеро не провел за «красных дьяволов» ни одного матча в АПЛ.

Как сообщает источник, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью выступит против такого трансфера и будет недоволен решением своего резервного вратаря.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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