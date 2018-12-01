Игроки «Ювентуса» почтили память Давиде Астори

Футболисты «Ювентуса» почтили память бывшего капитана «Фиорентины» Давиде Астори перед сегодняшней игрой во Флоренции в рамках 14-го тура серии А. Капитан туринской команды Джорджо Кьеллини возложил цветы у одной из трибун.

При этом присутствовали Леонардо Бонуччи, Андреа Бардзальи и другие игроки «бьянконери».

Астори был найден мертвым 4 марта в отеле города Удине, где «Фиорентине» предстояло провести матч чемпионата Италии с местным «Удинезе».

Эксперты пришли к выводу, что если бы в момент приступа футболист находился в комнате не один и сообщил о своем самочувствии, его можно было бы спасти. Однако Астори на правах капитана команды жил в номере один. Позже стало известно, что футболист умер из-за ускорения работы сердца (тахиаритмия).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»