«Барселона» готова продать Малкома

Полузащитник Малком хочет покинуть «Барселону» в конце сезона. Каталонский клуб готов продать 22-летнего хавбека, если какой-либо из клубов компенсирует сумму, заплаченную за игрока прошлым летом.

Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.

Бразилец планирует сменить команду летом, агенты уже предлагают его услуги европейским клубам.

«Рома», «Интер», «Милан», «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Арсенал» интересовались Малкомом. Переезд в Китай также не исключен.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN