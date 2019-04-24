«Барселона» готова продать Малкома

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Полузащитник Малком хочет покинуть «Барселону» в конце сезона. Каталонский клуб готов продать 22-летнего хавбека, если какой-либо из клубов компенсирует сумму, заплаченную за игрока прошлым летом.

Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.

Бразилец планирует сменить команду летом, агенты уже предлагают его услуги европейским клубам.

«Рома», «Интер», «Милан», «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Арсенал» интересовались Малкомом. Переезд в Китай также не исключен.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Малком хочет остаться в «Барселоне»

Эрнесто Вальверде: «Жозе Моуринью и Зинедин Зидан – хорошие тренеры, как и Сантьяго Солари»

Барселона

«Барселона» определилась с приоритетной трансферной целью

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 