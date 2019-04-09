ЦСКА — второй финалист Кубок Гагарина

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В финале Кубка Гагарина «Авангард» с ЦСКА. Московская команды одержала победу над СКА в серии со счетом 4-3.

Первый период прошел без заброшенных шайб. ЦСКА сумел забить дважды. Авторами стали Линдена Вея и Антона Слепышева. Вскоре СКА сократил разрыв благодаря шайбе форварда Сергея Плотникова в падении. Но на последних секундах встречи победный гол в пустые ворота забил Михаил Григоренко.

«Авангард» переиграл «Салават Юлаев» (4-2 в серии) в финале Восточной конференции.

Первый финальный матч состоится 13 апреля.

Фото: Твиттер ХК ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»

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