ЦСКА — второй финалист Кубок Гагарина

В финале Кубка Гагарина «Авангард» с ЦСКА. Московская команды одержала победу над СКА в серии со счетом 4-3.
Первый период прошел без заброшенных шайб. ЦСКА сумел забить дважды. Авторами стали Линдена Вея и Антона Слепышева. Вскоре СКА сократил разрыв благодаря шайбе форварда Сергея Плотникова в падении. Но на последних секундах встречи победный гол в пустые ворота забил Михаил Григоренко.
«Авангард» переиграл «Салават Юлаев» (4-2 в серии) в финале Восточной конференции.
Первый финальный матч состоится 13 апреля.
Фото: Твиттер ХК ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»