ЦСКА — второй финалист Кубок Гагарина

В финале Кубка Гагарина «Авангард» с ЦСКА. Московская команды одержала победу над СКА в серии со счетом 4-3.

Первый период прошел без заброшенных шайб. ЦСКА сумел забить дважды. Авторами стали Линдена Вея и Антона Слепышева. Вскоре СКА сократил разрыв благодаря шайбе форварда Сергея Плотникова в падении. Но на последних секундах встречи победный гол в пустые ворота забил Михаил Григоренко.

«Авангард» переиграл «Салават Юлаев» (4-2 в серии) в финале Восточной конференции.

Первый финальный матч состоится 13 апреля.

Фото: Твиттер ХК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»