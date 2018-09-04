«Зенит» сформировал заявку на групповой этап Лиги Европы

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Зенит» определился с составом на групповой этап Лиги Европы. В список А вошли 24 футболиста. Список Б, вероятно, будет направлен в УЕФА позднее.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников, Денис Терентьев.

Полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Антон Заболотный.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Зенита»

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