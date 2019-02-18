Марек Гамшик официально стал игроком «Далянь Ифан»

«Далянь Ифань» объявил о подписании контракта со словацким полузащитником Мареком Гамшиком, который ранее защищал цвета итальянского «Наполи». Детали контракта не разглашаются.

Ранее сообщалось, что за продажу Гамшика «Наполи» получит 20 миллионов евро, а сам футболист подпишет 3-летнее соглашение с зарплатой 9 миллионов евро в год.

Словацкий футболист выступал за «Наполи» с 2007 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 31-летний полузащитник принял участие в 13 матчах (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

По итогам прошлого сезона «Далянь Ифань» занял в турнирной таблице китайской Суперлиги 11-е место, набрав 35 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм «Далянь Ифан»