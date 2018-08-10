ЦСКА возьмет в аренду полузащитника «Эвертона» Николу Влашича

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич продолжит карьеру в ЦСКА. Московский клуб возьмет 20-летнего хавбека в аренду до конца сезона.

«Армейцы» хотели приобрести полузащитника, но английский клуб отказался от трансфера, предпочитая отдать игрока в аренду. Москвичи были готовы заплатить за Влашича € 10 млн. Полузащитник перешел в «Эвертон» из «Хайдука» в 2017 году. Он подписал долгосрочный контракт с английским клубом.

В прошлом сезоне Влашич провел за «Эвертон» 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

ЦСКА этим летом расстался с несколькими полузащитниками, а Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов и Александр Макаров в настоящее время восстанавливаются от травм.

Фото: Global Look Press

Источник: Vecernji List