Педро Роша: «На данный момент я ближе к уходу из «Спартака»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Педро Роша

Полузащитник Педро Роша сообщил, что в ближайшие дни может уйти из «Спартака». Бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.

«Моими делами занимается агент. Я сказал ему, что недоволен своим положением в России, я не получаю шансов. Агент работает над тем, чтобы найти решение до 4 апреля [в это время закроется трансферное окно в Бразилии]. Хотим сделать как лучше для меня и для клуба. Надеюсь, все произойдет быстро. На данный момент я ближе к уходу.

Кононов сказал, что ему нравится моя игра, что он планирует дать мне больше шансов, что мне нужно продолжать усердно работать, как и раньше. Однако, к сожалению, ничего не произошло. Для футболиста плохо не играть и не получать игрового времени. Я не счастлив. Я говорил об этом Кононову. Он понял меня и сказал, что я могу поговорить с руководством и решить эту проблему.

Уважаю «Гремио». Рад, что нравлюсь фанатам. Но я профессиональный футболист, и у меня нет предпочтений», – заявил Роша.

Фото: Global Look Press
Источник: Yahoo Esportes

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