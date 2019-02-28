Маурицио Сарри: «Было легко оставить Кепу в запасе, потому что он допустил большую ошибку»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) объяснил, почему выпустил в старте Вилли Кабальеро, а не Кепу Аррисабалагу. Специалист считает, что голкипер поплатился за свою ошибку.

«Мне было очень легко принимать решение, потому что Кепа допустил большую ошибку и заплатил за это клубу. В этом матче он должен был поплатиться перед командой.

Это был всего лишь месседж всей команде, всей раздевалке. Мы команда, а не 25 человек. Теперь мы останавливаем обсуждение этого вопроса. Это остается позади. В будущем Кепа остается с нами», – сказал Сарри.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Челси».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC