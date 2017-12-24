«Зенит» может обменять Дзюбу в «Краснодар» на Смолова с доплатой

Комментатор Нобель Арустамян раскрыл детали вероятного перехода нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Краснодар» в обмен на форварда Федора Смолова. Форвард «Зенита» в любом случае должен покинуть команду.

«Зенит» приобрел Заболотного и почти наверняка расстанется с Дзюбой. Есть один вариант — самый очевидный и очень вероятный. Это, безусловно, «Краснодар». Галицкий очень хочет видеть в своих рядах сильного нападающего. Есть молодой Игнатьев, который наверняка станет звездой российского футбола. Есть Смолов — звезда российского футбола. Но отъезд Смолова вероятен, об этом говорят все, даже главный тренер «Краснодара».

Понятное дело, что напрашивается обмен Дзюба — Смолов. С доплатой со стороны «Зенита» за Смолова. Но есть много факторов, которые пока не позволяют говорить об этом уверенно. «Краснодар» хочет провести две параллельные сделки. Если «Зенит» приобретает Смолова за те деньги, за которые готов продать игрока «Краснодар», то «Краснодар» готов рассмотреть аренду Дзюбы. Но это должны быть абсолютно разные истории.

«Зенит», наоборот, хочет совместить все это в один процесс — с арендой, правом выкупа и так далее. Это очень сложная сделка. Но думаю, что все участники рынка прекрасно понимают, что если Дзюба команду покидает, то он отправляется в «Краснодар», и если Дзюба из команды уходит, то вполне вероятно, что в команду приходит Смолов, которого «Зенит», наверное, мечтает видеть в своих рядах.

Понятно и другое: Дзюба в «Зените» не останется. Скорее всего, он покинет команду. При Манчини Дзюба вряд ли захочет играть в «Зените», точнее — сидеть на скамейке запасных», — заявил Арустамян.

Артем Дзюба в этом сезоне в 15 матчах отметился одним забитым голом, на счету Федора Смолова 10 забитых мячей и 2 ассиста в 13 встречах.

Источник: Чемпионат

Фото: Global Look Press

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