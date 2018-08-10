Златко Далич продолжит работу со сборной Хорватии

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич продолжит работать с командой. Официальное подписание нового соглашения с 51-летним специалистом состоится на следующей неделе.

Это решение было принято 9 августа после встречи Далича с президентом футбольного союза Давором Шукером.

«Было важно открыто поговорить с президентом футбольного союза по всем вопросам. Я благодарен Шукеру за понимание тех моментов, которые я не считал правильными. Мы разрешили все проблемы. С нетерпением жду новых вызовов», — сказал Далич.

Далич вместе со сборной Хорватии дошел до финала ЧМ-2018, в котором проиграл сборной Франции. Ранее сообщалось, что специалист может покинуть национальную команду и вернуться в клубный футбол.

Фото: Global Look Press
Источник: Хорватский футбольный союз

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Dalic

Златко Далич: «Сегодня мы немножко отметим свой выход в финал, а затем начнем готовиться к матчу с Францией»

Далич

Златко Далич: «В финале ЧМ такие пенальти не назначаются»

Далич

Златко Далич — хорватским политикам: «Именно вы сделали Хорватию одной из беднейших стран Европы. Не носите футболки сборной и не используйте наш успех для продвижения своего имиджа»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 