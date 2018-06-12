ЦСКА объявит о трансфере Хердюра Магнуссона 1 июля, после вылета Исландии с ЧМ-2018

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

РФПЛ. 29 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 6:0. Москва. «ВЭБ Арена». 6 апреля 2018 г.

Защитник «Бристоль Сити» Хердюр Магнуссон близок к переходу в ЦСКА. 25-летний исландец присоединится к армейцам 1 июля.

ЦСКА в ближайшее трансферное окно усилит свой состав защитником сборной Исландии Хердюром Магнуссоном. Сумма сделки составит €2,5 млн. Армейский клуб подпишет с игроком, выступающим за «Бристоль Сити», контракт будет рассчитан на четыре года.

«Он присоединится к ЦСКА с 1 июля. Российская сторона хочет сделать официальное объявление, как только сборная Исландии завершит выступление на чемпионате мира, но, возможно, это случится еще раньше», – написал журналист Bristol Post Грегор Макгрегор в твиттере.

Магнуссон с 2011 по 2016 гг. принадлежал туринскому «Ювентусу», за который не провел ни одного матча. Лидер итальянского футбола отдавал защитника в аренду «Специи» и «Чезене». Летом 2016 года футболист перешел в «Бристоль Сити». В составе английского клуба 25-летний защитник провел во всех турнирах 61 матч, забив один гол.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Твиттер Грегора Макрегора

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