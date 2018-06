ЦСКА объявит о трансфере Хердюра Магнуссона 1 июля, после вылета Исландии с ЧМ-2018

Защитник «Бристоль Сити» Хердюр Магнуссон близок к переходу в ЦСКА. 25-летний исландец присоединится к армейцам 1 июля.

ЦСКА в ближайшее трансферное окно усилит свой состав защитником сборной Исландии Хердюром Магнуссоном. Сумма сделки составит €2,5 млн. Армейский клуб подпишет с игроком, выступающим за «Бристоль Сити», контракт будет рассчитан на четыре года.

Been asked about Hordur Magnusson deal: understand that he joins CSKA Moscow from 1 July. Russian side want to make official announcement after World Cup though, once Iceland knocked out. May still be announced earlier. #BristolCity #CSKA

