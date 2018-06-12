ЦСКА объявит о трансфере Хердюра Магнуссона 1 июля, после вылета Исландии с ЧМ-2018

Защитник «Бристоль Сити» Хердюр Магнуссон близок к переходу в ЦСКА. 25-летний исландец присоединится к армейцам 1 июля.

ЦСКА в ближайшее трансферное окно усилит свой состав защитником сборной Исландии Хердюром Магнуссоном. Сумма сделки составит €2,5 млн. Армейский клуб подпишет с игроком, выступающим за «Бристоль Сити», контракт будет рассчитан на четыре года.

Been asked about Hordur Magnusson deal: understand that he joins CSKA Moscow from 1 July. Russian side want to make official announcement after World Cup though, once Iceland knocked out. May still be announced earlier. #BristolCity #CSKA — Gregor MacGregor (@GeeMacGee) June 12, 2018

«Он присоединится к ЦСКА с 1 июля. Российская сторона хочет сделать официальное объявление, как только сборная Исландии завершит выступление на чемпионате мира, но, возможно, это случится еще раньше», – написал журналист Bristol Post Грегор Макгрегор в твиттере.

Магнуссон с 2011 по 2016 гг. принадлежал туринскому «Ювентусу», за который не провел ни одного матча. Лидер итальянского футбола отдавал защитника в аренду «Специи» и «Чезене». Летом 2016 года футболист перешел в «Бристоль Сити». В составе английского клуба 25-летний защитник провел во всех турнирах 61 матч, забив один гол.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Твиттер Грегора Макрегора