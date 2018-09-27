Миши Батшуайи — первый игрок в 21-м веке, забивший в 4-х разных чемпионатах

«Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 1:1. Нападающий «летучих мышей» Миши Батшуайи открыл счет в этой встрече.

Таким образом, 24-летний бельгиец стал первым футболистом в 21-м веке, забившим в 4 разных чемпионатах: Англии, Германии, Франции и Испании.

Миши Батшуайи в прошедшем сезоне провел 10 матчей чемпионата Германии в дортмундсокй «Боруссии», став автором 7 голов и одной результативной передачи. До этого он выступал за «Челси» в АПЛ и за «Марсель» в лиге 1.

Стоит отметить, что игрок на правах аренды перешел в «Валенсию» из «Челси». В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 6 матчах чемпионата Испании и отличился одним голом.

Фото: Global Look Press

Источник: Gracenote Live