Андрей Федун: «Цена «Спартака» составляет 1,1-1,2 миллиарда евро»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о стоимости клуба. Также Федун огласил бюджет команды на год.

«Правильна ли информация, что стоимость «Спартака» в целом как клуба составляет 1,1-1,2 миллиарда евро? Да. Тот, кто хочет купить «Спартак» с учетом стадиона, должен быть готов к расходам такого порядка. Но нужно иметь в виду, что любая продажа — это всегда торговля. То, что мы хотим и то, сколько можно выручить, иногда две большие разницы, как говорят в Одессе. Многое зависит от стечения обстоятельств, срочности сделки. Может или не может нынешний владелец продолжать содержать клуб…

Но то, что при нормальном раскладе, при том интересе, при той базе, которая существует, «Спартак» действительно стоит не меньше миллиарда — это факт. Однозначно.

Что касается бюджета команды на год, то мы пытаемся укладываться в 100 млн евро», — сказал Федун.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»