Олег Шатов перейдет в «Краснодар» на правах аренды

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов близок к переходу в «Краснодар». Об этом сообщают СМИ.

По некоторым данным, «быки» арендуют Шатова с обязательным правом выкупа. Также южане заплатят определенную сумму для того, чтобы 27-летний футболист получил право сыграть против «Зенита» в рамках РФПЛ.

В январе Олег отправился на сборы вместе с «Зенитом-2». В текущем розыгрыше Премьер-лиги игрок провел за основную команду сине-бело-голубых 13 матчей и стал автором 4 голевых передач.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»