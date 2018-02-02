Олег Шатов перейдет в «Краснодар» на правах аренды

Автор: Дмитрий Темников 0

Шатов

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов близок к переходу в «Краснодар». Об этом сообщают СМИ. 

По некоторым данным, «быки» арендуют Шатова с обязательным правом выкупа. Также южане заплатят определенную сумму для того, чтобы 27-летний футболист получил право сыграть против «Зенита» в рамках РФПЛ.

В январе Олег отправился на сборы вместе с «Зенитом-2». В текущем розыгрыше Премьер-лиги игрок провел за основную команду сине-бело-голубых 13 матчей и стал автором 4 голевых передач.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

 

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