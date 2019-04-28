Артемий Панарин установил рекорд «Коламбуса» в плей-офф

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин признан первой звездой по итогам очередного дня в плей-офф НХЛ. В матче против «Бостона» (3:2 ОТ) россиянин оформил дубль в основное время, а также сделал результативную передачу в овертайме.

Панарин установил клубный рекорд по длительности результативной серии в плей-офф. Игрок набирал очки во всех шести матчах текущего плей-офф — четыре шайбы и четыре результативные передачи.

Второй звездой стал партнер Панарина по команде Мэтт Дюшен, забросивший победную шайбу в овертайме. Тройку замкнул нападающий «Далласа» Роопе Хинтц, который забил два гола и сделал одну передачу в игре с «Сент-Луисом» (4:2).

В первом раунде «Коламбус» в четырех матчах обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» — победителя регулярного чемпионата.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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