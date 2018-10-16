Игорь Денисов: «Футболисты – последние, с кого молодежь берет пример»

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов высказался касательно возможного наказания для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. Игроки стали зачинщиками двух драк 8 октября.

«В последнее время столько было всего сказано по этому поводу. Не думаю, что буду оригинальным. Конечно, мы все все видели. Если врач или пожарный по пьяни бьет кого-то по лицу, то ему запрещают работать врачом или пожарным? Оставляют его семью без дохода? На каком основании тогда мы должны лишить семьи Кокорина и Мамаева источника дохода? Футбол — это все, что они умеют делать в жизни. Только не надо пафосных слов о воспитании молодежи: футболисты – последние, с кого молодежь берет пример.

Люди с такой радостью и готовностью желают другому провести годы в российской тюрьме, что вопросы появляются не только к Кокорину и Мамаеву, но и к российскому обществу. Люди, у вас все хорошо?» — сказал Денисов.

Напомним, ранее суд на два месяца арестовал Мамаева, Кокорина и его брата Кирилла до вынесения решения по делу о драках с чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»