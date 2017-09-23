Педро Роша: «Атмосфера в команде перед Лигой чемпионов? Самая лучшая»

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал об атмосфере в команде после ничьей с махачкалинским «Анжи». Бразилец пообещал, что команда сделает все ради победы над «Ливерпулем» в ближайшем матче в Лиге чемпионов.

«Смотрел за матчем с трибуны. Очень хотелось помочь партнерам, тянуло на поле. Увы, сегодня не мог сыграть. Сделаю это в следующем матче. У нас не получилось победить «Анжи», но команда билась до последней минуты.

Атмосфера в команде перед Лигой чемпионов? Самая лучшая. Уверен, нас ждет большой матч и мы сделаем все ради победы

«Спартак» примет с «Ливерпуль» 26-го сентября на «Открытие Арене». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат