Куинси Промес подарил телефон фанату из-за детской игры

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», сделал примечательный подарок болельщику испанского клуба. Ему пришлось это сделать, так как он проиграл в детской игре.

Футболист пришел в магазин для приобретения нового смартфона. Там голландец встретил группу молодых людей, разглядывавших телефоны. Во время разговора с болельщиками хавбек «Севильи» согласился сыграть с одним из них в «камень-ножницы-бумага» на не очень выгодных для себя условиях. В случае поражения Куинси Промес должен был купить фанату новый смартфон модели iPhone, а в случае победы болельщик бы не терял ничего. В итоге голландец проиграл и выполнил условия игры, купив болельщику телефон стоимостью более одной тысячи евро.

Напомним, Куинси Промес перешел в «Севилью» из «Спартака» в 2018 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca