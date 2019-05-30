Эден Азар: «Да, думаю, это прощание»

Нападающий «Челси» Эден Азар подтвердил информацию об уходе из клуба. Сообщалось, что бельгиец перейдет в «Реал».

«Да, думаю, это прощание. Но в футболе никогда не знаешь. Я всегда мечтал играть в премьер-лиге, я провел семь лет в одном из лучших клубов мира. Сейчас, возможно, настало время для нового вызова», – сказал Азар.

Лондонский клуб предпринимал попытки договориться с бельгийским футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь договоренности в этом вопросе стороны так и не смогли.

«Челси» стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19 и получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC