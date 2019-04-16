Виктор Булатов может быть уволен из «Спартака-2»

Руководство «Спартака» в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера «Спартака-2» Виктора Булатова. Команду в этом случае должен возглавить Игорь Шалимов.

Булатов возглавил «Спартак-2» в мае прошлого года. После 31 тура нынешнего розыгрыша ФНЛ команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 38 очками в активе, находясь в трех очках от зоны вылета.

В свою очередь Шалимов до недавнего времени занимал пост главного тренера «Химок», однако покинул клуб на прошлой неделе.

После зимнего перерыва команда под его руководством в шести турах набрала всего пять очков. После 31 тура подмосковный клуб занимает 12-е место в таблице ФНЛ, находясь в четырех очках от зоны вылета.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»