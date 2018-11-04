Голая женщина выбежала на поле во время матча второго дивизиона чемпионата Нидерландов

Автор: Роман Шлуинский 0

Во время матча второго дивизиона Нидерландов между клубами «Рейнсбург Бойз» и АФК произошел курьезный инцидент. На поле выбежала голая женщина.

Ни один из мужчин-стюардов не посмел остановить девушку. Она пробежала через все поле, держа в руках флаг, а затем ушла в сторону трибун. После матча футболисты «Рейнсбург Бойз» отмечали, что появление обнаженной девушки на поле было единственным повод улыбнуться во время игры.

Напомним, встреча команд завершилась со счётом 6:2 в пользу амстердамского клуба. АФК после 11 туров имеет в активе 25 очков и возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона Нидерландов. У «Рейнсбург Бойз» 19 баллов. Они занимают 7 строчку.

Фото: Global Look Press
Источник: AD

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