Федор Чалов установил личный рекорд

Автор: Роман Шлуинский 0

РПЛ. 6 тур. ЦСКА — «Урал» — 4:0. Москва. «ВЭБ Арена». 1 сентября 2018 г.

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов реализовал пенальти в выездном матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Для 20-летнего футболиста этот гол стал 7-м в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Таким образом, форвард установил личный рекорд по количеству забитых мячей за сезон в рамках Премьер-Лиги.

Нынешний сезон — третий в профессиональной карьере Федора Чалова. В двух предыдущих он записывал на свой счёт по 6 голов.

Россиянин сейчас возглавляет таблицу бомбардиров российского чемпионата. Следующие три места занимают полузащитник Александр Ерохин («Зенит»), нападающий Артём Дзюба («Зенит») и хавбек Алексей Ионов («Ростов»), которые забили по 4 мяча.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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