Федор Чалов установил личный рекорд

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов реализовал пенальти в выездном матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Для 20-летнего футболиста этот гол стал 7-м в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Таким образом, форвард установил личный рекорд по количеству забитых мячей за сезон в рамках Премьер-Лиги.

Удар Фёдора с точки. 7-й гол лучшего бомбардира РПЛ в этом сезоне! #ОренбургЦСКА pic.twitter.com/agrl6IF8ZE — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 28, 2018

Нынешний сезон — третий в профессиональной карьере Федора Чалова. В двух предыдущих он записывал на свой счёт по 6 голов.

Россиянин сейчас возглавляет таблицу бомбардиров российского чемпионата. Следующие три места занимают полузащитник Александр Ерохин («Зенит»), нападающий Артём Дзюба («Зенит») и хавбек Алексей Ионов («Ростов»), которые забили по 4 мяча.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»