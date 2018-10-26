Игорь Акинфеев рассказал, зачем он полетел вместе с ЦСКА в Рим

Автор: Роман Шлуинский 0

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свое решение полететь вместе с командой на выездной матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой». Он полетел с командой не только из-за тренировок.

«Много вопросов еще в аэропорту задавалось: «Зачем вы летите? Погулять?» Ни один человек не задал вопрос: «Игорь, а вы тренироваться летите?» Да, Игорь прилетел тренироваться, ну и походить по Риму, потому что в силу своей загруженности, когда мы прилетаем куда-то, не всегда получается выйти и пройтись. А сейчас есть такая возможность. Все очень просто», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, Игорь был вынужден пропустить матч с «Ромой» из-за дисквалификации. В домашней игре 2-го тура с мадридским «Реалом» (1:0) голкипер «армейцев» был удалён на 95-й минуте.

Фото: официальный сайт ЦСКА
Источник: Официальный канал ПФК ЦСКА в YouTube

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